太平警方於轄區內有春節活動或人潮聚集處，及各大賣場、超商，邀集警察志工、協勤民力採發口罩、宣導單及邀請加入政府防疫Line網站。（台中市太平警分局提供／張妍溱台中傳真）

武漢肺炎疫情傳開，防疫繃緊神經，台中市迎接2020台灣燈會，4大文化中心28、29日（農曆初4至初5）展開傳統藝術節系列活動，太平警方配合政府衛生單位結合民力，於屯區藝文中心現場設置防疫攤位，宣導進出公開場所戴口罩、勤洗手，全民凝聚共識，提升防疫效率。

太平警分局表示，農曆春節期間協助衛生單位加強防疫，分局各單位總動員，轄區內有春節活動或人潮聚集處，及各大賣場、超商，邀集警察志工、協勤民力採發口罩、宣導單及邀請加入政府防疫Line網站等方式，呼籲民眾注意公共衛生及防疫重要性。

屯區藝文中心今年傳統藝術節邀請國內傑出演藝團隊，台中在地演出團體表演，還有童玩大集合、闖關遊戲、手作DIY和鼠來寶市集。警方防疫小叮嚀：一、自我監測、量體溫，如有發燒、咳嗽或不適，請配戴口罩並儘速就醫或請假；二、年假期間若有出國前往敏感地區者，請務必配戴口罩，做好自主隔離、避免外出。

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