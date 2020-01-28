康那香觀光工廠內都是搶購口罩的民眾。(莊曜聰攝)

康那香觀光工廠內都是搶購口罩的民眾。(莊曜聰攝)

醫療用口罩一上架就被拿光，廠方限量1人可購買2盒。(莊曜聰攝)

康那香口罩工廠提前開工，觀光工廠內也陸續補貨。(莊曜聰攝)

武漢肺炎疫情持續升溫，因應民眾對口罩需求，不織布大廠康那香在台南將軍的口罩生產線提前在27日初三復工，而康那香觀光工廠從初二開始營業，上門民眾就絡繹不絕，但目的不是參觀而是要搶購口罩，廠方過年前準備的存貨銷售一空，這兩天都在追加生產補貨；台南市政府經發局表示，全市6家口罩生產業者陸續開工，日產量可達85萬片，數量充足，呼籲民眾不須恐慌囤貨。

不織布大廠康那香在台南將軍口寮廠有2條生產線，分別生產3D立體口罩及平面口罩，前者僅在附設的觀光工廠及官網販售，後者則在各大通路上架，為了應付訂單需求，上百名員工原本初六復工，結果初三就提前上班，加緊趕工忙個不停。

觀光工廠的員工則頻頻巡視貨架，見到陳列品少了就立刻補貨，廠方人員表示，觀光工廠從小年夜開始休息，初二才開門營業，當天就湧入逾千民眾指定購買口罩，門口警衛發入場券發到手軟，上萬片較便宜的平面口罩及專業的醫療口罩通通秒殺，一片就要21元的3D立體口罩也是眾人瘋搶，目前廠方現在已限定部分型號口罩現場每人限購2盒，但因不限次數，還有人出門後再回頭取票，相當誇張。

目前康那香的口罩生產線已經投產，要維持供貨正常沒有問題，但因過年期間合作的印刷廠及物流公司還再放假，預計最快29日才能陸續出貨，消費者除了到觀光工廠選購外，在官網也可以訂購。

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(中時 )