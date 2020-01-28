總統蔡英文今（28）日至新竹義民廟祈求台灣國泰民安、風調雨順。蔡英文強調，雖然現在還在年假期間，但是政府的防疫沒有假期，相關單位會持續監控疫情狀況，疾管署也會定期發布資訊，請大家安心、放心。
蔡英文表示，國人務請放心，防疫沒有假期，已全面啟動防疫措施，出國的國人，除了注意自己的健康外，也一定要遵守各項防疫規定。保護自己，也保護家人，保護社會大眾。她特別強調，如果接到來路不明的訊息，請不要轉傳，以免造成社會大眾的誤解與恐慌。
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(中時電子報)
總統蔡英文今（28）日至新竹義民廟祈求台灣國泰民安、風調雨順。蔡英文強調，雖然現在還在年假期間，但是政府的防疫沒有假期，相關單位會持續監控疫情狀況，疾管署也會定期發布資訊，請大家安心、放心。
蔡英文表示，國人務請放心，防疫沒有假期，已全面啟動防疫措施，出國的國人，除了注意自己的健康外，也一定要遵守各項防疫規定。保護自己，也保護家人，保護社會大眾。她特別強調，如果接到來路不明的訊息，請不要轉傳，以免造成社會大眾的誤解與恐慌。
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