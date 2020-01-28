中國大陸武漢肺炎疫情持續發展，台灣28日確定新增2例境外移入案例，總案例來到第7例。中央流行疫情指揮中心28日下午公布，個案為兩名居住武漢市、陸籍70多歲女性，今年1月22日抵台觀光，25日出現發燒就醫，院方隨即通報並轉至負壓隔離病房，經檢驗在今天確診，沒有肺炎，病況穩定。醫院及地方衛生單位已經依循相關流程進行疫調及接觸者追蹤等防治工作。總計國內已經累積7例武漢肺炎確診個案。

指揮中心統計，27日國內新增130例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報530名個案，含7名確診、269名排除，有98名初驗陰性、其餘待檢驗。7名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第6名及第7名確定病例接觸者待追蹤，另5名確診個案接觸者共計470人，其中16人有症狀已通報，其中10人二次檢驗皆陰性已排除、6人檢驗中。

基於大陸各省皆持續出現病例，疫情嚴峻；WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心28日將旅遊疫情建議第三級警告範圍，擴大至大陸(不含港澳)，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

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(中時電子報)