網路上有「女生胸部多按摩，罩杯就會升級」的說法，不過女性朋友多半是半信半疑。不過一名年輕女子以親身經歷證明，「揉胸會upup」是真的！

一名女網友在《Dcard》發文表示，以前高中的時候同學都會開玩笑地說，小胸都是被男友揉大的，但她都覺得同學在騙，其實是偷墊水餃墊。

但最近跟男友在happy的時候，男友都又吸又揉，原PO發現自己胸部真的變大，從C大升級成D。不過原PO煩惱地表示，本來希望胸部變小的，結果卻變大了，「是不是要禁止男友玩胸部了？可是很舒服欸嗚嗚嗚怎麼辦」。

不少女網友也有相同經驗，回應表示「被男友揉到變大+1」、「真的會變大，我從大D小E被揉到變大F，我都不知道該怎麼買衣服了」、「從剛交往時的E奶到交往3年多直接升到G罩杯.....直接一個怕爆」、「我交男友前就長到G了，他一直穩定成長目前I」。

不過也有不少人反應沒效果：「跟男友在一起6年天天捏夜夜捏，一樣是A阿」、「求揉法，被男友揉超久都沒有變大⋯」、「我也好想被揉大QQ都交往兩年了還只是小B」、「只有幸運的一些人，我就沒被揉大，是整個都變大隻」。

(中時電子報)