彰化基督教醫院各出入口已擺出大大的告示，提醒出入民眾配合法規強制配戴口罩以免受罰。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府因應武漢肺炎疫情升溫，中部也出現確診案例，彰化縣長王惠美決定取消今年的新春團拜；圖為去年新春團拜活動。（翻攝彰化縣政府網站／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府因應武漢肺炎疫情升溫，中部也出現確診案例，彰化縣長王惠美決定取消今年的新春團拜；圖為去年新春團拜活動。（翻攝彰化縣政府網站／謝瓊雲彰化傳真）

武漢肺炎疫情持續升溫，昨天公布第五例確診案例，今天在公布新增2名女性確診，累計全台已有7例確診，彰化縣長王惠美今天表示，為了加強防疫，原定30日、大年初六開工日的彰化縣政府新春團拜活動取消，且即日起強制所有出入醫院的民眾配戴一般外科口罩；至於開工日後，縣府員工是否戴口罩上班？縣府指所屬各機關依衛生局建議，與民眾持續近距離接觸的第一線工作人員配戴口罩，但未強制。

彰化縣政府往年都會在縣府中庭舉辦新春團拜活動，由縣長率領一級局處主管，與縣內各鄉鎮市公所、農會等首長代表向民眾拜年；但武漢肺炎疫情新春期間持續升溫，為加強防疫，王惠美今天指示縣府新聞處發布通知，取消團拜行程，避免不必要的飛沫與接觸傳染可能。

彰化縣衛生局表示，面對國內嚴峻疫情，為確保醫院醫療照護人員及病人安全，衛生局即日起強制執行「民眾出入醫院配戴一般外科口罩」之規定，目前已通知全縣各級醫院加強管控，並於醫院各出入口明顯處，張貼「進入醫院強制配戴一般外科口罩」公告，未配戴口罩者禁止進入醫院看診及探病。若經醫院規勸後仍不配合者，將依「傳染病防治法」第36條及第70條規定最高裁處新臺幣1萬5千元罰鍰，請民眾維護自己和他人健康，配合執行。

衛生局長葉彥伯強調，除了戴口罩之外，也請民眾勤洗手，洗手才是降低飛沫接觸傳染的最有效的方法，多數民眾卻常常忽略。目前國內個案皆為境外移入，一般健康民眾並無須隨時佩戴口罩，只要養成量體溫、肥皂勤洗手、少出入人多密閉場所等好習慣，將口罩等物資留到真正的時候才使用，才不會造成物資浪費

根據衛生局建議，與民眾持續近距離接觸的第一線工作人員應配戴口罩，包括各公私立機關的便民服務櫃檯，大眾交通工具等之工作人員；至於一般民眾，在下列情形下，也應配戴口罩：

1、進入醫療機構，請配戴口罩。

2、出現任何呼吸道症狀時，請配戴口罩，迅速就醫。

3、自大陸返台14天內，自主健康管理或居家隔離期間，請配戴口罩。

4、與民眾持續近距離接觸的第一線工作人員，建議配戴口罩。

5、進入擁擠密閉、通風不良的活動或運輸空間，建議配戴口罩。

(中時 )