2020選舉國民黨大敗，不僅總統候選人韓國瑜以260萬票之差，讓總統蔡英文成功連任，區域立委更落敗多席。網友預測，依據「鐘擺效應」，2022縣市首長國民黨將上演「大逆襲」，民進黨恐將剩4席；其中，宜蘭縣長林姿妙「惦惦吃三碗公」，獲讚最穩。

網友在PTT論壇發文《為何2022民進黨不可能剩下4席？》表示：「蔡第二任執政包袱不敢說會比第一任重，不過2022大環境不可能像今年這麼好，民進黨2022除了嘉義縣翁章梁、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁、屏東縣、鍾佳濱／莊瑞雄，這四席確定是dpp外，其他18席，有誰可以100%肯定也會是dpp？」

文章一出，引來網友回應，認為民進黨無論如何不可能剩下4席，因為基隆、宜蘭要贏不難，桃竹竹本就偏藍；台中盧秀燕雖有罵聲，但立委江啟臣宣布參選黨主席破有氣勢，未來在全力輔選或「棄盧換江上」，都很有希望；彰雲嘉市澎湖為搖擺區，苗投花東金馬是藍營鐵票 ，雙北也是藍底，因此總和民進黨約可拿9席，還是輸給國民黨。

對此，網友討論熱烈，不少人挺身為林姿妙抱不平：「你想太多，宜蘭林姿妙穩穩的」、「林姿妙是有做很差嗎？」「宜蘭會被妙妙打趴的」、「林姿妙反而還好，至少飛鷹失事那次處理得不差」、「惦惦吃三碗公就她」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)