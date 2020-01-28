泰國衛生官員今天表示，新增確診6起中國旅客感染武漢肺炎病例，至今累計14例。

路透社報導，泰國疾病管制局副局長普利帕特（Tanarak Plipat）說，6起新病例中，有5人年齡介於6歲到70歲之間，來自中國湖北省，是同一家人；第6名患者則來自重慶。

泰國公共衛生部常任秘書蘇康（Sukhum Karnchanapimai）表示，疾管局即起將監測所有來自中國的旅客。

(中央社)