泰國新增境外移入6例武漢肺炎 累計14例 17:242020/01/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國衛生官員今天表示，新增確診6起中國旅客感染武漢肺炎病例，至今累計14例。 路透社報導，泰國疾病管制局副局長普利帕特（Tanarak Plipat）說，6起新病例中，有5人年齡介於6歲到70歲之間，來自中國湖北省，是同一家人；第6名患者則來自重慶。 泰國公共衛生部常任秘書蘇康（Sukhum Karnchanapimai）表示，疾管局即起將監測所有來自中國的旅客。 (中央社) #泰國 #中國 #病例 #旅客 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》疫情失控 經濟崩盤 川普向大陸伸援手 - 國際 不甩川普親遊說！英相再表態挺華為 - 國際 2020武漢風暴》英國鼠疫烈士村 封城的悲壯歷史 - 國際 武漢肺炎／毒株分離成功！廣東、浙江研發疫苗出現大突破 - 國際 挺台發言遭國際民航組織封鎖 美議員怒了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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