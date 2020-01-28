春節連續假期淡海輕軌25到29日在V11崁頂站舉辦「靠北迎財氣」系列活動，推出限量版新春一日券，活動現場加送限量1萬份由金山財神廟過爐加持的招財錢母，新北捷運公司總經理吳國濟表示，春節期間運量單日最高為大年初一約1萬6000人次、初三1萬3000人次，明天年初五是現場活動的最後一天，歡迎已北返開工民眾可就近到淡海輕軌輕鬆搭輕軌走春，迎財氣、賞櫻花。

新北捷運公司表示，淡海輕軌年初一至初五採假日班表運行，上午9時30分起至下午17時30分人潮尖峰時段均加發列車，平均班距為6至9分鐘，走春來到淡海輕軌，除了到最北車站迎財氣外，也不要忘了欣賞淡水美麗的櫻花。

目前淡金鄧公站（Ｖ03）站外的滬尾櫻花大道與淡金北新站(V05)轉公車可達的天元宮後山的櫻花已逐漸開始綻放，民眾購買每張售價只要50元的春節限定版一日券，不僅可以在當日營運時間內，不限次數搭乘輕軌，輕鬆進出沿線各站賞花、品美食外。

年初五的上午10時至下午5時內來到V11崁頂站，還可以憑一日券參加抽獎活動，獎品有豐富的淡海輕軌周邊紀念品以及台灣鐵道最北車站的紀念商品。

崁頂站現場同步進行按讚成為「淡海輕軌 x 新北捷運」臉書粉絲也可獲得限定錢母活動以及臉書、ＩＧ打卡分享的抽獎活動，歡迎民眾把握最後機會前往同樂。

(中時 )