新北市各大賣場及藥妝店口罩近日缺貨，預計30日開工日可正常供應。（新北市經發局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市副祕書長朱惕之今天上午率市府團隊至林口區威欣利實業公司的口罩工廠訪視。（新北市經發局提供／譚宇哲新北傳真）

林口區威欣利實業公司大年初二起即陸續召回員工進駐工廠。（新北市經發局提供／譚宇哲新北傳真）

口罩大廠開工第2天！ 排隊人龍500m 超過600人

全球防堵武漢肺炎擴散，新北市各大賣場及藥妝店近日紛紛貼出口罩缺貨的告示，新北市副祕書長朱惕之今天上午率市府團隊至林口區威欣利實業公司的口罩工廠訪視，朱惕之表示，工廠已於春節期間加班生產口罩，再過2天市售口罩即可正常供貨，民眾無需過度恐慌。

朱惕之指出，市府消費者保護官、衛生局及經濟發展局於春節前即展開相關調查，1月23日各大賣場尚有大量口罩存貨，似足以因應春節期間所需，但自媒體大幅報導，引發民眾恐慌性需求後，2日內新北市多數大賣場、藥妝店及藥局貨架上口罩被一掃而空。

朱惕之表示，部分口罩工廠已配合經濟部之指示提早銷假開工生產，市府特別於大年初四前往林口區威欣利實業公司訪視，感謝業者為全民防疫努力，並瞭解該工廠於春節期間加班生產口罩情形。

威欣利實業公司董事長陳怡利表示，大年初二起即陸續召回員工進駐工廠，每日最多可生產16萬副口罩，公司雖必需付出高額的加班費，但也善盡了企業回饋社會的義務。

陳怡利強調，民眾在搶購口罩的同時，應注重口罩的品質及培養衛生保健的觀念，盡量選購本土GMP廠商生產、符合國家標準且標示完整的口罩，並依正確方式配戴，才能達到更好的防疫效果。

新北市主任消保官王治宇指出，消保官及衛生局稽查人員近2日查核轄內大賣場、藥妝店、便利商店及藥局共18家，口罩皆已賣完，但部分業者有推出預購方案，保證消費者以能原價優先購買1月30日後到貨之口罩，且消保官已建議大賣場改以小包裝方式每人限量販售，使民眾更有機會買到適量的口罩，消費者若遇消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

(中時 )