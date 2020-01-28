基隆廟口夜市美食，近200個攤位，小吃種類冠全台。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆港為台灣國際郵輪母港，去年客運量達109萬人次。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

把握春節假期尾聲，基隆市府看準返鄉走春人潮高峰期，推出獲選觀光局十大優質路線「基隆港、野柳、北海岸半日遊」之旅，邀民眾來到亞洲最佳郵輪母港，感受大船入港風情，飽覽美景再轉往百年廟口夜市大快朵頤，為旅程寫下完美句點。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆港繼獲選「亞洲最佳郵輪母港」，中正區、中山區也接連兩屆入選觀光局台灣「經典小鎮」，市府透過北北基跨域行銷合作，串連基隆北海岸最具特色的景觀風情，推出台灣觀巴半日遊以及台灣好行濱海奇基線遊程。

曾姿雯指出，春節走春來基隆，可以搭乘有專車接送的台灣觀巴，首站在港畔的海洋廣場就能近距離感受10多萬噸級豪華郵輪鳴汽笛的霸氣，從基隆最具歷史性地標「中正公園」，自五層樓高的觀音佛像觀景窗俯瞰港口吞吐，欣賞海港山城之美。

沿著北海岸前行，即可至「全球十大拍照打卡景點」野柳地質公園，欣賞經歷千百萬年侵蝕風化而成的蕈狀岩、女王頭等地質奇景，飽覽美景之後一定要回到小吃種類冠全台的基隆廟口夜市，一次吃飽、吃滿作為走春遊程留下完美句點。

基隆另推濱海奇基線一日遊，結合小鎮慢遊、山海青春行及濱海想樂趣等3種主題套票，將基隆13處人氣特色景點一網打盡，每日行駛外木山、碧砂漁港、海科館到潮境公園，最便宜的一日乘車券只要50元，滿足各種遊客遊程需求。

(中時 )