新北市第十二選區，民進黨派出「Cosplay女神」賴品妤，以新人之姿對上曾任立委、台北市副市長與文化局長的國民黨籍李永萍，最後賴以近3000票之差勝李，以27歲之姿打破2016年呂孫綾創下的最年輕立委紀錄。除夕前一天，賴在臉書發了篇「廢文」，短短幾字竟破1.2萬人按讚。

賴品妤23日在臉書發文，寫道：「除夕前一天可以發廢文嗎？吱吱吱( ͡° ͜ʖ ͡°)」短短15字（含標點符號）加上一個表情符號，竟獲得超過1.2萬個讚，讓多位重量級政壇大老難望項背。

網友紛紛回應：「可以唷」、「可以」、「我可以」、「快來」、「可以！我每天都在線上等ㄆㄩ（品妤）的廢文」、「有些人不管是不是除夕都發廢文！」「平均每分鐘有 100 個讚，到底是貼文太廢還是眾人太閒呢？」「很久沒有見到妳cosplay的照片了，趁還未上任就趕快發多點，否則恐防會成為絕響」、「少見的廢文立委 但還是不爭氣的按讚了」。

(中時電子報)