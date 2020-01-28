印度籍夏瑪一家人來台中旅遊，背包遺留在計程車上，背包內有3本護照、1支手機及新台幣1萬元，員警循線追查並連繫上計程車司機，確認背包仍在計程車裡，熱心司機送回派出所，看到失而復得的背包，夏瑪家人開心地與員警拍照留念，表示「回國後要跟親友分享台灣是個寶島！東西掉了竟然還找的回來！太驚奇了！」

台中市警察局第四分局春社派出所警員謝昊哲、劉美秀及林其鋒日前擔服備勤勤務，40歲的夏瑪一家人慌忙地走進派出所，表示他們人從台北搭高鐵到台中一日遊，第一站來到遠近馳名的「彩虹眷村」，沒想到全家人太興奮了，付完車資就下車，竟忘了背包，趕緊向員警尋求協助。

員警循線追查連繫上司機，確認背包仍在後座，司機馬上將背包原封不動載回派出所，夏瑪夫婦對於臺灣人拾金不昧，稱讚台灣人真的很好，台灣最美的風景是人。

春安派出所長江松泳表示，109年加強重要節日安全維護工作實施至1月30日止，轄內的彩虹眷村遊客相當多，外籍旅客慕名前來，提醒民眾保管好自身財物，搭乘大眾交通工具或計程車時，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，且養成記錄搭乘交通工具車號的習慣，多一分注意，少一分煩惱，才能玩得更盡興。

(中時 )