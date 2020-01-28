人民幣在周二跌至近一個月來最低水平後在近期穩定下來，但市場對大陸武漢肺炎對經濟的影響持續存在的憂慮情緒依然脆弱。日圓被認為是避險貨幣，兌美元匯率接近三周高點，投資者擔心武漢肺炎導致的死亡人數攀升至100多人。

貨幣市場週二相對疲軟，因為一些投資者在美聯準會議之前暫時按兵不動。

全球股市和石油價格在最近幾個交易日中均下跌，原因是擔心該病毒可能會對大陸已經疲弱的經濟（全球增長的引擎）進一步造成損害。

大陸當局加大了遏制病毒傳播的力度，對出行和人員流動施加了嚴格的限制。湖北中部省份的許多最大的大陸城市，已被封城。

三菱日聯銀行駐東京的全球市場研究負責人內田真理表示：「我們仍然不知道這次疫情的全面爆發，這不僅是公共衛生問題，還是經濟問題。」「人們擔心對旅遊業和大陸整體經濟的影響，這些影響會影響全球經濟增長預測。人民幣可能會被拋售，日圓可能會上漲。」

在離岸市場，人民幣報價為每美元6.9755，較12月30日以來的最低價小幅回落。大陸在岸市場本週農曆新年休市。

日圓兌美元匯率持穩於每美元108.97，接近1月8日以來的最高水平。在過去的五個交易日中，由於避險情緒不斷提高，日圓兌美元匯率持續上漲。

美元對一籃子6種主要貨幣的指數在周一上漲0.86％後，基本沒有變化，目前97.923。美元兌歐元變動不大，報每歐元1.1023美元，接近去年12月以來的最高水平。

美國聯準會的官員定於週二和周三開會。預計他們將重申聯準會至少在今年之前維持利率不變的願望。

澳元兌美元報0.6761美元，接近三個月低點。紐元/美元週一跌至12月中旬以來的最低水平，報價為0.6547美元。英鎊兌美元幾無變動，報1.3058美元，1歐元兌換84.43便士。

(中時電子報)