人命比財報更重要，金管會祭「特赦令」。雖然上市櫃公司2019年年度財報必須在3月底前出爐，若依時程表，各大會計事事務所農歷年後必須派人赴大陸查帳，但金管會28日公告考量會計師及人員安全，若上市櫃公司因要延後赴陸查帳時程，無法依規定在3月底前申報財報，可以依規定向金管會申請延期。

另外，台股即將開盤，因應近期嚴重特殊傳染性肺炎的疫情，金管會亦提醒上市櫃公司，若在農曆春節期間，因武漢肺炎發生對公司重大影響財務、業務狀況，應在1月30日開盤前，在公開資訊觀測站發布重大訊息說明，落實資訊公開相關規定，以利投資人進行判斷。

大陸武漢肺炎正急速蔓延，但3月底財報必須出爐，延誤公布財報，最嚴重將影響上市櫃公司交易模式，因此各會計師事務所年後似乎要「硬著頭皮」派人赴陸查帳。

金管會在開工前夕緊急發出新聞稿強調，因應疫情發展，會計師事務所要派遣同仁到大陸執行審計工作時，應充分考量同仁的安全。

若考量防疫及人身安全等，查帳人員要延後赴大陸的時程，導致上市櫃公司無法在規定期限內公告申報2019年的財務報告，公司得依「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第4條第1項第1款，即以「遭受地震、水災或其他不可抗力之因素」及第2項規定，檢具無法如期公告申報的理由、證明資料，及打算展延的期限，向金管會申請核准。

(工商 )