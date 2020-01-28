美陸近期已從貿易戰轉向為科技戰，而大陸電信巨擘華為更是兩強交鋒點。華府一再聲稱華為5G設備恐設有後門，強烈呼籲盟友勿用華為設備，美國總統川普甚至在訪英期間親自向英相強森遊說。不過，強森27日表示，英國可以在享有科技進步的同時維護國家安全，顯示英國準備批准華為參與英國5G網路開發。

據路透社報導，強森（Boris Johnson）將於將於28日與相關部長開會決定是否採用華為5G設備，而英《金融時報》報導，英國「可望批准華為有限度參與5G建設」。路透報導也引述知情人士指出，上週英高級官員早已將華為列入在5G建設中，同意其有限參與，「是一個經過衡量的妥協方案」，雖然對華府展現嚴格限制的一面，但也讓已經採用華為設備的英國營運商能所接受。

強生27日也堅稱，英國可以在享有科技進步的同時維護國家安全，並強調「我們沒有理由不能讓英國取得科技進步，以容英國消費者和企業享用了不起的科技和了不起的通訊，同時又能維護我們的安全利益，並保護我們與世界其他安全強國的重大夥伴關係」。

對於華為資安疑慮，雖然英國情報官員曾批評華為不願公布其設備中的資安缺失，但也坦言並未有證據顯示華為設備背後有國家操控的間諜行為，也相信英國本身有能力可成功控管華為設備風險。

英國前任首相梅伊（Theresa May）曾在2019年同意華為參與5G建設非核心部分，但核心部分則不得採用。但梅伊隨著脫歐爭議請辭下台，華為在英的決定也拖延到強森政府上任後才決定。

(中時電子報)