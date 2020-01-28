第二階段罷韓行動正式展開，罷韓提案法定領銜人陳冠榮28日北上至中選會領取罷免第二階段連署書，並宣布罷韓行動二階連署正式啟動，面對武漢肺炎入侵台灣，罷韓四男子之一的李醫師似乎絲毫不畏懼，也對外宣布，二階段罷韓連署並不會因此延期。

由李醫師率領的公民割草行動小組，今天向高雄立法委員趙天麟商借服務處，將作為「公民割草行動總部」於大年初五正式開工啟用。李醫師受訪時更將韓國瑜比喻為病毒，呼籲大家要將不良的政治風氣消滅，不能讓他空口說白話的行為繼續蔓延。

李醫師表示，對於疫情的防治，他們會加緊力道跟大家做宣導，只要民眾到連署點，都會發放口罩並提供乾洗手給大家，但因為連署已經正式啟動，二階段連署時間相當緊迫，也是罷韓流程中最關鍵的時刻，所以目前沒有暫緩連署的打算。

雖然李醫師相信台灣人對於防疫及公共衛生的觀念都非常完善，但因為武漢肺炎疫情持續發展，李醫師在公民割草的志工訓練時，特別對30多位志工進行防疫衛教，高雄目前處於疫區，罷韓連署要在短時間召集那麼多民眾到連署點聚集，恐怕還是有一定的危險性存在。

(中時 )