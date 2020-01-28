蔡英文總統昨（27）日到嘉義縣新港奉天宮參拜、發紅包，隨後參加2020總統立委選舉嘉義縣18鄉鎮幹部感恩餐會。蔡英文三度特別感謝連任的立委陳明文，表示民進黨能在嘉義延續執政超過20年，陳明文絕對是貢獻最多的關鍵人物，嘉義鄉親一路的相挺，她一定不會忘記。
嘉義縣第二選區立委當選人陳明文致詞時表示，蔡英文獲得史上最高817萬票，有人說是因「反送中」，或因年輕人大舉返鄉投票，這些都是重要的原因，但真正關鍵因素是蔡英文團結了民進黨。
嘉義縣第一選區立委當選人蔡易餘說，這次總統及海區立委得票率都創新高，蔡英文和他連續3屆參選，第1次都落敗、第2次當選、第3次連任，一路走來都是「蔡英文一票、蔡易餘一票」，他未來4年會繼續努力，不辜負鄉親期待。
嘉義縣2020總統選舉得票率創新高，18鄉鎮得票率新港鄉以71.38％拿下第1名，溪口鄉70.93％位居第2，六腳鄉70.33％排第3，蔡英文會中感謝各後援會盡心輔選並頒發前3名獎狀，嘉義縣長翁章梁、內政部長徐國勇、民進黨不分區第一順位立委吳玉琴等人皆出席餐會。
(中時 )
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