新型冠狀病毒不停延燒，台灣中央流行疫情指揮中心今天公布，新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，均為居住在武漢的陸籍70多歲女性。國內累積確診案例達7例。指揮中心更擴大對中國大陸(不含港澳)旅遊疫情建議，提升至第三級警告(Warning)，呼籲民眾如非必要應避免前往。

指揮中心監測官莊人祥表示，新增兩名確診個案均為陸籍70多歲女性，今年1月22日抵台觀光，於1月25日出現發燒症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗，今天確診，個案沒有肺炎，目前病情穩定。

莊人祥表示，這兩人抵台後是到中部自由行，同行共三人，目前另一人也已經隔離檢驗中。因為兩人抵台三天就發病，研判是在武漢就感染的機會非常高。

至於兩人去過哪些地方則不會公佈，莊人祥強調，已經掌握他們去過的行程，經評估風險會再特定告知需要隔離的人，不公布的原因是因為，「可以掌握」就不公布，除非是像金巴黎舞廳，因無法掌握去的顧客有誰，所以才對外公布。

指揮中心統計，昨(27)日國內新增130例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報530名個案，含7名確診、269名排除，餘隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)。7名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第6名及第7名確定病例接觸者待追蹤，餘5名確診個案接觸者共計470人，其中16人有症狀已通報(10人二次檢驗皆陰性已排除、6人檢驗中)。

(中時 )