武漢肺炎疫情日漸蔓延，目前全球多國出現疫情，行政院長蘇貞昌秉持「先自救才能救人」原則，限制口罩出口一個月，遭范瑋琪、小S等藝人批評，歌手楊培安連日來更是痛罵政府，並透露已準備好一批口罩準備寄至武漢，此舉引發不少網友議論批評，對此，他的經紀人今做出回應，揭楊培安捐口罩原因，也呼籲眾人冷靜，盼「別將政治對立凌駕在人命之上」。

對於政府限制口罩出口他國，以及出境限帶5盒口罩一事，楊培安痛批政府「綠色恐怖已經懶得演了是吧？」，還說總統蔡英文是「蔡屎文」，自己則準備好初六要寄一批口罩到武漢，據《ETtoday》報導，楊培安經紀人解釋，武漢肺炎漸趨嚴重，已非政治問題，很有可能演變成全球得共同對抗的問題，但表示能理解很多人用數學計算方式來理解台灣口罩產能與內需的狀態，但還是希望「別把政治對立凌駕在人命之上」，且也認為若是能協助將疫情控制在源頭處，「不也是另一種防疫工作嗎？」，呼籲眾人要冷靜思考。

至於楊培安捐贈寄送口罩治大陸武漢，經紀人也揭露原因，是因為對岸有他們認識的友人，也知道有台灣人在當地工作生活，「難道不用管他們，任其自生自滅嗎？」，他表示會接受網友的想法，但也覺得謾罵沒有必要，同時想反問，若今天疫區換成日本、美國等其他國家，「台灣社會反應會是如此嗎？」。

至於楊培安飆髒話猛轟政府，經紀人則解釋，他是對執政團隊失望，認為當權者應更有魄力，才會出言批評，更表示「難道對散播病毒的人就只能罰錢？」，盼在這個時候，眾人應不分你我，能一起給予在一線的醫療人員支持加油與打氣。

(中時電子報)