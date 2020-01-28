今（28）日入夜後將迎來今年入冬以來最強冷空氣，中央氣象局今日中午發布低溫特報，受到寒流影響，今晚至明天新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，這波冷空氣將持續影響到2月2日清晨，新北市最低溫預計發生在本周四入夜後下探9℃。新北市長侯友宜強調，新北市已配合中央流行流行疫情指揮中心，成立武漢肺炎應變中心，呼籲市民朋友，白天在戶外時應注意保暖，入夜後更為寒冷，溫差大，如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護，過年期間人潮眾多，在公共場合人潮聚集的地方或是密閉空間，建議盡量戴口罩，保護好自己的健康。

新北市副市長、災害防救辦公室主任謝政達提醒，請確保兒童頭、頸、手和腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並加上保暖衣物，如晨間外出活動時，請先評估自身狀況，做好保暖措施，避免長時間逗留在寒冷環境；同時要求長照管理中心及相關社福機構加強照護年長者健康狀況。

此外，鑒於民眾常在天氣寒冷時將門窗緊閉，因此呼籲市民或賃居者在使用瓦斯熱水器時務必保持室內外通風，避免一氧化碳中毒。冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息。

消防局長黃德清說明，市府已於22日春節前在主要街友集中地點陸續發放口罩給本市街友，並於28日立即啟動防寒關懷機制，本市所轄圖書館及遊客中心等相關場所有提供熱開水或薑茶，如有需要可就近前往。目前各單位已展開防疫工作，並持續訪視關懷本市獨居長者及街友等弱勢族群、里長廣播提醒市民防範一氧化碳中毒等措施，農作物及水產養殖業請注意寒害，將持續執行防寒關懷任務，陪伴市民度過低溫侵襲，也請市民朋友務必做好保暖措施。如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

(中時 )