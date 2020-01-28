「鬥魚」是部分民眾愛買來養的動物，但大多數人對牠們的需求一無所知。動保團體「PETA亞洲善待動物組織」派出一名專員，走訪泰國數家鬥魚養殖場，揭露不肖養殖業者的惡行。

從影片畫面看到，每一家的養殖場中，隨地可見大量死亡的鬥魚，多半是死於窒息。其中也看到一些尾巴損傷的鬥魚，被丟棄在附近池塘、水溝中自生自滅。

鬥魚在挑選及包裝過程中經歷惡劣環境，養殖場工人將鬥魚丟在托盤中挑選，鬥魚在過程中因為缺氧痛苦掙扎，若是不幸窒息而死的鬥魚，就丟在地上讓螞蟻啃食，獲選的鬥魚在包裝前，會先待在狹窄的杯中等待，然後放入沒食物的包裝袋中捱餓幾天才送到目的地，養殖場員工更在包裝袋的水中放入鎮靜劑，只為了防止鬥魚太肚餓咬自己的尾巴。

調查員走訪了10家位於泰國的鬥魚養殖場，但這並不表示所有的養殖業者或養殖場，都是這樣對待鬥魚，影片中看到的黑心養殖場，從鬥魚出生的那一刻，就讓牠們飽受煎熬，動保團體走訪泰國數家鬥魚養殖場，從中揭露不肖業者讓鬥魚遭受的對待，也讓世人看到裡面的環境如此惡劣，引發眾多網友省思。

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(中時電子報)