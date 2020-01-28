武漢肺炎疫情擴大，許多民眾搶購口罩、酒精等防疫用品，為避免有心者刻意囤積防疫物資，引發社會恐慌，台中地檢署民生犯罪專組28日啟動「聯合查緝犯罪平台」，將會同警察局、衛生局等機關加強查察，特別關注酒精、口罩的物流情況。

台中地檢署指出，武漢肺炎疫情在春節假期間持續蔓延，甚至出現有民眾一度拒絕接受訪視情況，為避免民眾因不瞭解傳染病相關法令而引發爭議，特別透過此平台與相關單位取得橫向聯繫，不但可宣導防疫相關法規、也透過查緝避免防疫物資遭操控哄抬。

檢方強調，依據法令規定，若針對口罩、酒精等徵用防疫物資進行囤積、哄抬價格且情節重大者，將可處1年以上、7年以下有期徒刑，並得併科500萬元以下罰金；而明知自己罹患傳染病卻未依規定接受隔離、致傳染於人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

此外，最近網路上也常有傳播疫情相關訊息的簡訊，檢方提醒，若傳播疫情不實訊息者且足生損害公眾或他人，可科處300萬元以下罰金。呼籲從疫區返台的民眾須配合防疫、檢疫措施。

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(中時 )