大陸國務委員兼外長王毅28日在北京會見WHO世界衛生組織總幹事譚德賽。譚德賽表示，有些國家提出希望撤僑，但世衛組織並不主張這麼做，沒有必要過度反應。世衛組織對中國政府防控疫情的能力充滿信心。

《澎湃新聞》報導，譚德賽表示，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生後，中國在創紀錄的時間內甄別出病原體並同世界衛生組織和其他國家分享病毒全基因序列信息，習近平主席和中國政府高度重視疫情防控防治，迅速採取一系列有力措施阻止疫情蔓延。中國體制之有力和中國舉措之有效世所罕見，令人敬佩。

譚德賽表示，世界衛生組織和國際社會高度贊賞並充分肯定中國政府採取的果斷措施，感謝中方為阻止疫情蔓延所做的巨大努力。世衛組織希望同中方加強合作，願根據中方需要為中方提供一切必要協助。

譚德賽表示，「我們注意到有國家提出希望撤僑，世衛組織並不主張這麼做。在當前形勢下應保持鎮定，沒有必要過度反應。世衛組織對中國政府防控疫情的能力充滿信心。」

王毅表示，世界衛生組織秉持客觀公正立場，積極評價並充分肯定中方為抗擊疫情採取的一系列有力舉措，我們對此表示贊賞。你此時來華訪問，不僅體現了對中國的支持，也為中國同世界衛生組織加強合作提供了動力。相信你通過此訪能夠親身體會到中國政府和人民抗擊疫情的堅定決心和意志。

王毅強調，我們有以習近平同志為核心的黨中央堅強領導，有社會主義制度的強大優勢，有當年應對「非典」疫情的有益經驗，此次我們抗擊疫情態度更堅決，措施更有力，行動更迅速，動員更廣泛。我們完全有能力、有信心、也有資源早日戰勝這場疫情。王毅表示，中方也願意繼續本著公開透明態度與國際社會尤其是世衛組織加強合作，為國際公共衛生事業作出努力。

(中時 )