海拔2580公尺的露營區也飄起雪來。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

台中福壽山農場下雪了。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

台中福壽山農場下雪了。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

台中福壽山農場下雪了，海拔2640公尺天池28日早上7點多飄起雪來，大批遊客好開心，興奮直呼「下雪了，好幸運喔！」友人紛紛拿起手機拍照，有人則開心到張開嘴巴接雪花；場長巫嘉昌表示，不僅天池、露營區也下雪，地上薄薄的一層雪，目前雖然已沒飄雪，但晚上氣溫若下降及下雨，就有機會再降雪。

(中時 )