福壽山天池下雪了 遊客興奮張嘴接雪花 16:362020/01/28 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 福壽山天池下雪，遊客興奮張開嘴巴接雪花。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 海拔2580公尺的露營區也飄起雪來。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真） 台中福壽山農場下雪了。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真） 台中福壽山農場下雪了。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真） 台中福壽山農場下雪了，海拔2640公尺天池28日早上7點多飄起雪來，大批遊客好開心，興奮直呼「下雪了，好幸運喔！」友人紛紛拿起手機拍照，有人則開心到張開嘴巴接雪花；場長巫嘉昌表示，不僅天池、露營區也下雪，地上薄薄的一層雪，目前雖然已沒飄雪，但晚上氣溫若下降及下雨，就有機會再降雪。 (中時 ) #下雪 #天池 #雪花 #興奮 #遊客 也許您會感興趣 推薦閱讀 第一次看男友「實體香蕉」 女大生反應網笑翻 12:122020/01/24 社會 2020武漢風暴》日本確診第三例 為武漢赴日女遊客 20:442020/01/25 國際 2020武漢風暴》武漢女飛大阪避難 日網友怒批：缺德 20:072020/01/26 生活 強烈冷氣團來了！這裡有機會下雪 11:512020/01/27 生活 玉山飄瑞雪 一片銀白世界好美！ 08:302020/01/28 生活 下雪了！玉山塔塔加持續下雪中 雪山369山莊也見白雪 11:162020/01/28 生活 台灣燈會防疫優先 盧秀燕：不會衝遊客量、健康第一 12:592020/01/28 政治 武漢肺炎延燒 陸客銳減重創全球觀光業 14:082020/01/28 國際 嚴防武漢肺炎 台中住宿要先量耳溫或額溫 13:152020/01/28 生活 台灣燈會 盧秀燕：不會衝遊客量 民眾健康第一 13:142020/01/28 生活 生活熱門新聞 這次網友瘋傳「是真的」！ 確診病例來自哪這裡查的到 - 生活 日本首例境內感染！ 60多歲男性沒去過武漢也中鏢 - 生活 沒發燒恐是重症 陸證實：武漢肺炎不只會飛沫傳染 - 生活 陸女模曝武漢現況 大嘆人性醜惡 - 生活 防武漢肺炎 這種口罩別戴！花錢又傷身 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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