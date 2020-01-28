因應武漢肺炎，各航空公司航班消息變動如下：

華航取消40航班 不提供熱食

到27日為止公布，二度公布航班異動，將取消本月31日到2月10日共40個航班，包含來回桃園到瀋陽、西安、北京、上海等城市。

取消航班：台北（桃園）—北京1個來回（2班）、台北（桃園）—徐州1個來回（2班）、台北（桃園）—南京1個來回（2班）、台北（桃園）—上海（浦東）1個來回（2班）、高雄—北京1個來回（2班）、台北（桃園）—瀋陽2個來回（4班）、台北（桃園）—西安3個來回（6班）、台北（桃園）—北京4個來回（8班）、台北（桃園）—三亞1個來回（2班）、台北（松山）—溫州1個來回（2班）、台北（桃園）—上海（浦東）2個來回（四班）、台北（桃園）—青島1個來回（2班）、台北（桃園）—長春1個來回（2班）。

航班異動及退改票作業辦法請參考官網說明 https://bit.ly/2tK6CeH

據華航官網公布改退票作業辦法，適用對象是持有24日（含）前已開立的華航、華信航空機票，且已訂妥華航、華信航班及行程涉及中國大陸及香港者，3月31日前可申請。

更改訂位的旅客，可依原機票訂位艙等、航空公司及機場，在機票效期內更改搭乘日期，豁免收取價差、稅差、及改票手續費一次。旅客持往返武漢或華航、華信往返中國其他航點被取消航班機票，還可改搭華航、華信其他大陸航點自營航班，但僅限一次。

華航集團（包括中華航空、華信航空、台灣虎航）表示，今（28日起）凡兩岸及台港澳航線的機上餐飲均採「無熱餐」服務，提供一次性餐盒或紙袋餐點，特別餐僅提供素食餐；桌布、餐巾改由紙巾替代；飲料服務及拋棄式耳機視旅客需要提供；機上備品如毛毯、枕頭、毛巾、報章雜誌將取消提供，頭墊紙採一次性拋棄式使用；機上免稅品銷售及送貨到府均採網路訂購，減少人員接觸，同時鼓勵自備環保杯，以降低傳染風險。

長榮、立榮航空不供熱食 取消200多航班

長榮與立榮2月1日至16日，取消往返兩岸逾100個來回（200多班），據長榮表示，詳細情形會陸續於官網公告。此外，即日起往返兩岸及港、澳航線，耳機、頭墊布、餐巾也將採用一次性拋棄式產品，不再提供毛巾、報章雜誌、桌布等服務；在餐點的部分，各艙等改用一次性冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消。國內線部分，立榮今起，也將暫停提供毛毯服務。

長榮航班異動資訊：https://bit.ly/37yCUbw

星宇航空取消澳門航班

星宇航空消息，1月30日至3月28日間，往返桃園澳門的航班取消。

1月30日至3月28日間，取消航班如下：

桃園—澳門 JX205、澳門—桃園 JX206

2月16日起至3月28日間，取消航班如下：

桃園—澳門 JX203、澳門—桃園 JX204

星宇航班異動資訊：http://bit.ly/2O3jPq3

星宇航空表示，將協助持有上述航班機票之旅客，轉搭星宇航空同航線其他航班。旅客若持有1月28日(含)前開票往返桃園-澳門機票，欲改票或退票，可自即日起至3月28日止，於原機票搭乘日前聯繫客服中心申請改/退票，可免收訂位/改票手續費1次。

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(中時電子報)