除夕夜在男單32強上演只差兩分就打包的驚天逆轉秀，「費粉」看得還不過癮嗎？38歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天8強再演神蹟，在第4盤神奇救回7個賽末點，反以6比3、2比6、2比6、7比6（8）、6比3淘汰世界排名100的美國黑馬桑格倫（Tennys Sandgren），挺進澳網男單4強，也保住生涯在澳網8強賽15戰全勝的完美紀錄。

「有時候就是需要一些運氣，這是我不應該拿到的1勝，但我仍然站在這裡而且很開心，」費爸賽後微笑著說：「這7個賽末點不是我能控制的，我只能希望他不要掃出致勝球。他打出自己的比賽，我運氣不錯。隨著比賽進行，我找到了自己的節奏，也釋放了壓力。」

費爸此役拿下首盤後，2、3盤背部救傷復發，曾經喊過傷停治療，甚至因為疑似出言不遜遭主審罰分，費爸還為此向邊審及主審抗議，儘管狀況連連，費德勒還是挺了過來。

費德勒在2、3盤都只拿到兩局，第4盤先被逼出3個賽末點，但費爸都將桑格倫擋下，將該盤逼入搶7局。搶7局中費爸又以3比6落後，他再救下4個賽末點，包括6比7落後的懸崖邊緣。度過此關氣勢就此逆轉，決勝盤費德勒首度逼出賽末點，就以內角的「再見愛司」收下4強門票。

(中時 )