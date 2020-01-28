台中市警察局第六分局工業區派出所因應轄區內工業區，有眾多外籍移工來台工作，為讓民眾知悉且維護春節期間交通安全，利用「109年加強重要節日安全維護工作」期間偕同民力，結合在地化特性，至轄區移工易聚集的場所加強宣導，並製作多國語言告示牌，呼籲外籍移工遵守交通規則。

台中工業區內許多工廠雇用大量的外籍移工，平時他們大多以電動自行車或電動輔助自行車上下班，但許多外籍移工因不諳我國交通法規，違規及車禍事件頻傳。

去年10月1日起，交通新制上線，警方宣導騎乘電動自行車未戴安全帽一樣會被開罰，外籍移工流動率大，仍有許多剛來台灣工作不久的外籍移工不熟悉交通規則而觸法。

警方提醒外籍移工切勿闖紅燈、雙載、逆向、酒駕，依規定戴好安全帽才可上路，以保護自身安全，同時呼籲勿存僥倖，以免受罰傷失荷包又傷身，警民合力共同維護交通順暢與安全，春節期間治安平穩、交通順暢及民眾安心。

(中時 )