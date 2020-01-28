隨著武漢肺炎疫情愈趨嚴峻，人們對於新型冠狀病毒的理解，仍陷入難以理解的困境。大陸官方醫療首席專家李興旺表示，在武漢肺炎散發病例密切接觸者中，觀察到一些無症狀的感染者，雖然沒有症狀，但是做核酸檢測是陽性的。也就是說，沒有出現發燒、咳嗽等症狀，仍可能已感染武漢肺炎而不自知。

《第一財經》報導，大陸國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺表示，還有一些病人有這樣的症狀，比如發燒不明顯，偶爾乾咳或者乏力，這些病人也是由於我們主動搜索，增加檢測能力之後發現的。這樣的病人，從傳染病規律來講，也是有一定傳播力的，這使得防控工作帶來一定的困難和複雜性。

李興旺指出， 武漢肺炎病毒傳播的主要途徑，是通過近距離的飛沫傳播，但是輕病人的咳嗽症狀一般還比較少。所以從這方面來講，可能傳播力不會那麼強。

李興旺稱，現在更多的無症狀感染者還是在密切接觸者中發現的，這些密切接觸者按現在的要求，都在進行醫學觀察，他們可能不會隨意到公共場所進行自由活動，還是更多的進行居家隔離，這樣也就保證了對傳染源的控制。所以，更重要的是把傳染源控制住，疫情擴散才能夠得到最大程度的緩解。

(中時電子報)