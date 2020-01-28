國際民航組織（ICAO）近來傳出大舉封鎖挺台灣的推特帳號，這些帳號都是在ICAO推特上表達不滿台灣遭ICAO排除的言論而遭封鎖。對此，美國眾議院外交委員會推文譴責ICAO此舉。

美新聞網站《Axios》28日報導，華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）客座研究員莊宛樺（Jessica Drun）在22日一則推文中批評國際民航組織不願與台灣分享飛航資訊的做法，她25日發現自己的推特帳號遭到ICAO封鎖。而同樣在ICAO做類似批評的美國國會議員助理與研究員，也一同遭封鎖。

莊宛樺的推特上表示，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）正在大陸肆虐並擴散至海外，國際民航組織作為國際民航的主要機構能針對疫情發布國際飛航安全警示，台灣因為不是會員將無法收到最新訊息。

對於國際民航組織的做法，美國眾議院外交委員會透過官方推特表示，聯合國旗下的ICAO在確保航空安全方面發揮重要角色，但ICAO將反對國際民航組織排除台灣的推文噤聲的舉措違背其既定的公平、包容與透明原則。

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）也在推特上對ICAO封鎖有關台灣的推文表示，「令人髮指」，並稱這是中共施壓並霸凌國際組織屈服於其要求的另一個標誌。

對此，國際民航組織同日在官方推特上發布社群網站規則聲明表示，將移除不相關、有損聲譽與冒犯性內容，批評者帳號將會被移除。ICAO也歡迎大家一起，「透過基於事實的內容以提升與傳遞航空永續發展」。

(中時電子報)