口罩大廠開工第2天！ 排隊人龍500m 超過600人

隨著武漢疫情逐漸升溫，國內掀起口罩搶購潮，尤其適逢農曆年假，口罩廠商休息，許多人一直反映跑遍住家附近的藥妝店和便利商店買不到口罩。對此，政府將自即日起連續3天、每天釋出600萬片，採一人限買三片口罩的方式應急，經濟部表示，初六開工以後，生產業者將全力投入製造。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，由於適逢年假期間，口罩工廠職員需要休息，要求返回生產線也一定難度，因外科口罩需求量比平常成長很多倍，但經清查超商庫存只有一天供應量才導致供不應求，因此昨深夜緊急處理，自初四、初五、初六將每天釋出600萬片，作為應急方式。

陳秘順表示，疾管署配送的口罩為一盒50片包裝，但目前先以應急方式處理，因此先採拆售方式，一人限買三片口罩，也已經有短片指導超商人員須以塑膠袋抓取，每天都會供應，希望民眾不用搶購或囤貨，口頭勸導民眾不要一直重新排隊購買。

陳秘順說，目前包含藥妝店、藥局等通路都被允許開盒販賣口罩。因為外科口罩屬於戰備物資，各通路其實都很害怕比價，我國外科口罩統一定價一片8元，避免造成不必要的困擾。

(中時 )