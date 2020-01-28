三立八點台劇《炮仔聲》年假至初五才開工，演員陳小菁 、劉沛緹、李亮瑾、璟宣、余秉諺 、劉至翰等，初四(28日)假期至埔心牧場走春，並舉辦新春粉絲見面會，現場千位粉絲不畏低溫熱情應援，場面相當熱鬧！而《超級紅人榜》歌手初五將在埔心牧場舉辦新春演唱會，出席歌手有林喬安、高佳群、陳孟賢、林孟宗、吳美琳及李吳兄弟。

在《炮仔聲》新春見面會活動中每位演員發揮創意，畫出心中的金鼠，親自簽名贈送給台下民眾，果然每位畫出的鼠都不一樣，不過誠意十足還是讓現場粉絲搶著要，而四位女生陳小菁、劉沛緹、李亮瑾、璟宣也難得開金嗓，現場又唱又跳把氣氛抬到最高點，劉至翰與余秉諺則當綠葉在旁邊伴舞，除此之外眾演員們還比手畫腳大猜鼠年吉祥話，在有限的時間內每人搞笑不斷。

難得放五天年假，聊到做了哪些事，每位藝人都賭運大開，陳小菁以往每年都是大輸家，今年只打了兩將就大贏五位數，她還特別強調自己沒有牌技也沒有穿紅內褲，但運氣就是這麼好！也許贏錢心情好，在活動前還大發紅包給工作人員，被讚「好大氣」！

活動現場湧千名民眾熱情應援。（圖／三立）

劉至翰則是陪100歲的奶奶打牌，笑說奶奶100歲了每天還喝五瓶啤酒，爆料爸爸劉尚謙因為胡了奶奶的牌，被大家罵「不孝」。李亮瑾家裡今年新添媳婦一起過年，由於武漢肺炎疫情，大家都在家裡打牌，甚少出門，而這次親家還特地開了六小時的車來她家打牌，結果卻成為她的手下敗將，她笑說特別警告弟弟回去日子不好過了。

余秉諺為了替家人省事，買了很多冷凍年菜，結果店家送錯，多寄了一份，打電話去店家，店家說留著吃就好，結果一樣的菜色從除夕吃到初三，連吃了四天。

璟宣有3、4年沒回老家，今年特別先陪爸爸回西螺老家，再回高雄自己家，在家就是拚命的吃，還被經紀人說「怎麼胖了」。劉沛緹在《炮仔聲》中飾演被關的惡媽，開心的笑說自己被放風了，過年打麻將「手部復健」，截至目前成績還不錯，不過由於她最近沒戲，所以會打到初十五才能見真張，不過劉沛緹也呼籲趕快讓她歸隊，因為實在是關太久了。

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(中時電子報)