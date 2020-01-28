文在寅致函習近平 願助武漢肺炎防疫 17:212020/01/28 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國總統文在寅今天致函中國國家主席習近平，肯定中國及時應對新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情，希望疫情早日得到控制，韓國願向中國提供所需支援與協助。 南韓聯合新聞通訊社指出，青瓦台副發言人韓正佑（音）今天在記者會表示，習近平發來賀信祝賀文在寅生日，文在寅發去包含上述內容的回信。 部分輿論揣測，由於武漢肺炎疫情蔓延，頗有可能影響習近平今年訪韓的日程。對此，青瓦台相關人士向媒體透露，韓中正推進習近平上半年訪韓，相信不會受疫情影響。1090128 (中央社) #習近平 #疫情 #中國 #肺炎 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》疫情失控 經濟崩盤 川普向大陸伸援手 - 國際 不甩川普親遊說！英相再表態挺華為 - 國際 2020武漢風暴》英國鼠疫烈士村 封城的悲壯歷史 - 國際 武漢肺炎／毒株分離成功！廣東、浙江研發疫苗出現大突破 - 國際 挺台發言遭國際民航組織封鎖 美議員怒了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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