韓國總統文在寅今天致函中國國家主席習近平，肯定中國及時應對新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情，希望疫情早日得到控制，韓國願向中國提供所需支援與協助。

南韓聯合新聞通訊社指出，青瓦台副發言人韓正佑（音）今天在記者會表示，習近平發來賀信祝賀文在寅生日，文在寅發去包含上述內容的回信。

部分輿論揣測，由於武漢肺炎疫情蔓延，頗有可能影響習近平今年訪韓的日程。對此，青瓦台相關人士向媒體透露，韓中正推進習近平上半年訪韓，相信不會受疫情影響。1090128

(中央社)