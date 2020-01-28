總統蔡英文28日下午赴苗栗通霄拱天宮參拜，地主苗栗縣長徐耀昌陪同。〔謝明俊攝〕

總統蔡英文28日下午赴苗栗通霄拱天宮參拜並發送民眾紅包福袋。〔謝明俊攝〕

總統蔡英文年初4下午特別前往苗栗通霄拱天宮參拜，並發送紅包福袋給民眾，由於拱天宮每逢過年都湧入大量參拜民眾，許多民眾更因聽聞總統要來發放福袋而趕來現場排隊，數千名民眾將拱天宮前道路擠得水洩不通，苗栗縣長徐耀昌也以地主身分，率領副縣長鄧桂菊及一級局處主管到場陪同參拜，蔡英文稍後轉往後龍山邊媽姐廟主持揭牌儀式，結束後隨離開苗栗縣境。

蔡英文總統春節期間宮廟參拜行程滿滿，28日年初4下午安排到苗栗知名的通霄拱天宮、後龍山邊媽祖廟等名剎參拜，拱天宮每年逢春節期間，都有各地信眾大量前往參拜，拱天宮周邊10多處大小停車場都擠爆民眾停車，許多民眾得知總統要來發送紅福袋，從中午就趕到現場排隊等候，排隊人龍緜延數10公尺，將拱天宮前方道路擠得水洩不通。

總統車隊原本預計下午2時30分抵達拱天宮，但卻提前半個小時到達，蔡英文在內政部長徐國勇、苗栗縣議員羅貴星等人陪同下進入拱天宮正殿，苗栗縣長徐耀昌也以地主身分率領副縣長鄧桂菊以及多名縣府一級局處首長，到場陪同參拜。

蔡英文向拱天宮媽姐上香獻花後，隨即在廟門前發送紅包福袋給等候民眾，稍後轉往附近後龍山邊媽祖廟，除了參拜山邊媽祖並主持揭牌儀式，結束後隨即搭車離開苗栗。

(中時 )