基督教板橋恩友中心今（28日）大年初四招待150位弱勢民眾聚餐，並致贈物資和小紅包，新北市政府社會局長張錦麗專程前往參加，除代表市長侯友宜感謝恩友中心幫忙照顧社會底層民眾外，也攜帶平安袋和4盒口罩贈送，張錦麗表示，近日武漢肺炎病毒猖獗，希望在群聚時要戴上口罩，並勤洗手，必要時用酒精消毒，以自我保護並防止傳染。

此外，根據氣象低溫特報，28日晚上至2月1日清晨，將出現10度以下低溫，新北市啟動低溫避寒機制，副市長謝政達副將於28日晚間，率市府相關局處關懷在街街友及獨居長輩。

板橋恩友中心在李明義牧師和師母帶領下，18年來在板橋幸福街小巷弄內照顧弱勢，從街友關懷到獨居長輩、單親家庭和身障朋友都有，侯友宜去年也是在大年初四特地參加，感謝恩友協助政府幫忙照顧弱勢。

基督教新店行道會特別贊助餐會，張茂松牧師還致贈每位參加者一個紅包。李明義牧師表示，目前該中心常年服務的對象大約近千戶，除低收入戶外，還包含身障朋友。

張錦麗表示，新北市有街友脫貧專案，雙方可進一步合作，藉由重建中心和勞工局簡易職訓，並可媒合就業，以早日重返社會。

(中時 )