兩年來首波寒流報到，基隆昨晚氣溫下探10度左右，1名3歲男童晚間10點多被民眾發現在七堵百六街上獨自行走，男童見警方上前嚇得哇哇大哭，員警拿著照片挨家挨戶尋找，男童父親才得知粗心的妹妹帶小孩出去玩竟走失，幸運迅速被警方尋獲。

警方表示，百福派出所員警黃如元、黃士軒接獲一名女子報案，發現一名男童疑似走失，飽受驚嚇，警方拿零食安撫受到驚嚇的兒童，不斷耐心詢問，但男童仍緊張大哭，無法得知孩童年籍或家人的聯繫方式，員警便分工展開協尋。

黃士軒帶著男童照片，至走失現場周邊詢問是否有人認識該名男童，經附近鄰居熱心指認、奔走提供資訊，曾姓男童父親始得知兒子走失，頻頻向警方道謝，警方研判3歲的曾童隨姑姑外出，途中卻與姑姑失散，才會神情慌張，不知道向人求助。

基隆市三分局提醒，家長帶孩童外出時，勿使兒童離開視線，更不要被四周吸引而忘了孩童的存在，外出時為兒童配戴名牌，寫上姓名及電話，萬一孩童走失，可讓警察或善心人士藉名牌上的資料與家人聯絡，可有效幫助長者和幼童返家。

(中時 )