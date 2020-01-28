大年初四，春節連假第6天，公路總局今日表示，截至下午3時，部分熱門景點周邊省道有車多情形，包括：台2線金山路段、台2乙線淡水路段、台3線大溪路段、台3丙線紫南宮路段、台14甲線昆陽至武嶺路段等；台1線枋山路段、水底寮路段亦有車多情形；台9線蘇花改，崇德路段及谷風隧道南口至和平溪橋北向，中午12時開始湧現車潮，往返屏東及台東的台9線南迴改草埔路段往屏東方向及台61線鹿港路段北向，下午2時起亦出現車多情形，請駕駛人耐心慢行。

公路總局表示，明（29）日是大年初五收假日，預判中午過後，將有返回工作崗位車潮湧現，明日省道易壅塞路段：台61線竹北路段、台9線蘇花公路北向、東西向快速公路與國道銜接路段等，將有車多壅塞情形發生；台61線於今天持續封閉西濱交流道北上入口匝道，請用路人依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。另，國道新竹至台南路段壅塞時，也請用路人多加利用台61線往返，沿線皆有替代路線導引標誌，請依循導引牌面指示行駛，避開國道壅塞路段。

公路總局協調客運業者，視人潮機動增班。自1月22日起至1月27日止，西部國道客運共計行駛5萬2908班次，疏運95萬3789人，相較2018年春節連假疏運人數減少26.13％；國道5號客運路線共計行駛1萬1109班次，疏運16萬2186人，相較2018年春節連假疏運人數減少9.04％。實施優惠的路線，共計行駛3萬6886班次，疏運61萬6045人。

公路總局再次呼籲，連續假期出門請多搭乘公共運輸工具，開車則請多利用替代路線，避開壅塞路段與尖峰時段，另今天起因天候不佳，偶有事故發生，也請用路人開車時與前車保持安全間距、耐心行駛，遇壅塞時也請配合導引指標、相關管制措施及指揮人員行駛。

(中時 )