武漢肺炎疫情持續擴散，國內民眾開始搶購口罩，加上正逢農曆過年期間，口罩廠商都休息，許多藥妝店及便利商店等地的口罩都售罄。對此，政府自28日起，每日將發放600萬片口罩連續3日，一人限購3片，以此方式應急，直到初六開工，口罩工廠將全力投入製造。

經濟部表示，因年假關係，臨時要求口罩工廠員工返回生產線有一定難度；經清查超商庫存，口罩數量只夠供應一天，經商討後，決定於初四、初五、初六，將盒裝口罩拆售，每天釋出600萬片，以此應急。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，27日深夜已調動物流業者將口罩送至各門市。疾管屬配送的口罩為一盒50片包裝，但為應急用，將採取拆售方式，每人限購3片，每天都會供應，希望民眾不用搶購或囤貨，也勸導不要重新排隊購買。初六開工後，口罩工廠職員將會回到生產線，盼初六生產的口罩數量會銜接到初七；由於擔心各通路比價，我國外科口罩統一定價一片8元，避免造成不必要的困擾。

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(中時電子報)