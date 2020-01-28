大陸武漢新型冠狀病毒延燒，為了避免從武漢回來的民眾，就醫時未如實回答旅遊史，健保署和移民署合作，勾稽入境系統，只要從武漢以及湖北回來的民眾就醫時，醫師的電腦畫面就會主動跳出該名患者就醫14天內的武漢旅遊史，該資料可回溯至今年1月13日，據統計目前為止從湖北返台者，共有1848人。

為協助醫護人員提高警覺，健保署署長李伯璋表示，健保雲端資料分享系統和移民署資料勾稽，今日開始，不僅從武漢回台者者健保資料均已經註記，今天擴大到湖北來台者，同樣也會註記，只要就醫插入健保卡，請醫師於看診時進入健保雲端系統查詢，醫師螢幕就會主動跳病人資訊，供醫師於診斷病人時提高警覺，全力防堵疫情擴散。

健保署表示，插卡登入雲端後，若為個案即馬上跳窗提示，顯示情境有三種：包含：

❶出現在移民署名單，顯示「武漢」。

❷出現在CDC名單，顯示「湖北省」

❸出現在CDC名單且為接觸者。

且跳窗關閉後，摘要區仍舊存在可供參考。所有提示皆以黃底紅字提示。

因應新型冠狀病毒14天潛伏期，因此目前回溯至1月13日起(14天內)由武漢入境台灣的名單資料，據統計，目前從湖北、武漢入境者共有1848人。

此外，除了針對武漢入境者，針對台灣已經確診個案的密切接觸者，也已另外建檔，以個別註記方式，提供醫護提高警覺。例如先前從去過高雄金巴黎舞廳的患者，其在舞廳的接觸者的會被建檔，列為加強觀察對象。

李伯璋也表示，目前雲端建置已經從武漢陸續擴大至湖北地區，若疫情擴散，也不排除自所有大陸返台者。

(中時 )