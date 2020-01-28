蘋果公司已要求其供應商（其中許多在大陸設有製造中心）在2020年上半年生產多達8000萬部iPhone，較該公司原計劃增加了10％，但這個增產行動，可能會面臨大陸各地爆發的武漢肺炎而難以實現。

《日經新聞》援引知情人士的話報導，蘋果已經預訂了多達6500萬部舊款iPhone的訂單，以及多達1500萬部，計劃於3月推出的新低價機型的訂單。

然而，據《日經新聞》報導，原定於二月第三週開始的大規模生產，可能會因武漢肺炎爆發而延遲。迄今為止，武漢肺炎的爆發已經在大陸造成100多人死亡，超過4,500人感染，在農曆新年假期阻擋了數千萬人的行動，並打亂了全球市場。

蘋果股價在2019年上漲了約86％，跑贏標準普爾500指數上漲29％的表現。由於武漢肺炎的擔憂，拖累了加速發展的美國晶片和科技股，該股週一收盤跌近3％，至308.95美元。

蘋果公司在2019財年的iPhone銷售收入超過1420億美元，今年它還計劃推出了低價智慧手機版本，以吸引精打細算的購物者，並查核其最大產品類別的銷售下降情況。

去年10月，《日經新聞》報導稱，蘋果要求其供應商將iPhone 11型號的產量提高多達800萬台，約合10％，暗示對最近推出的旗艦手機版本的需求正在增加。蘋果將在周二市場收盤後發布第一季度財報。蘋果也沒有回應媒體要求置評的請求。

(中時電子報)