年節連假即將結束，28日為收假高峰期，高雄火車站原先認為北上人潮將會絡繹不絕，但因為武漢肺炎肆虐，又有一名50多歲台商確診，高雄成為疫區，導致民眾人心惶惶，使得高雄車站今年搭乘火車的民眾大幅降低。

新年假期進入尾聲，返鄉遊子陸續回家，準備重返工作岡位，大年初四預估將是人潮最擁擠的時間，但早上出現在高雄火車站的民眾卻是相當稀落，而同在高雄三民區的九如交流道，則是湧進大量車潮。

高雄火車站站務主任吳昌年表示，今年車站人潮確實不如以往，除了武漢肺炎疫情的問題降低民眾搭乘大眾運輸工具的意願以外，他還點出今年年假較長，分散了民眾回家的人潮，今年油價偏低促使提高民眾自行駕車的意願也可能是原因之一，但今年降低多少人潮還需要經過統計才能確定。

高市警三民二分局交通隊組長劉易鑫表示，九如交流道北上方向早上9時就一路車多難走直到中午12時才完全疏通，雖然車流不斷湧現從九如路排到澄清路，但因為有警方在交流道路口良好的管制，車流一直有持續移動，並沒有塞車情況出現。

(中時 )