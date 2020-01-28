高市鳳山區26日發生嚴重車禍意外，30歲男騎士疑遭闖紅燈汽車撞飛命危。（鳳山警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市鳳山區26日發生一起驚悚車禍，30歲郭姓男騎士從三商街涵洞直行而出，突遭1輛疑似闖紅燈的黑色轎車女駕駛撞上，當場彈飛倒地不醒，目前送醫院治療，生命垂危。女駕駛堅稱車速不快，郭男友人PO網協尋目擊者及行車記錄器畫面，希望能還原真相。

警方表示，郭姓男騎士當天中午騎乘機車，沿三商街涵洞由東向西直行，行經鳳山區臨海與三商街口時，與29歲黃姓女駕駛開乘轎車發生擦撞，雙方皆無酒駕情事，警方正調閱相關畫面以釐清肇事責任。

不過，郭男的友人在網路發文指出，黃女說是綠燈剛起步時速20至30公里，又說她的汽車沒有行車記錄器，「人都撞飛兩圈送急診加護病房開刀，腦內出血腦殼都拿掉了！這是剛起步？」呼籲目擊者有行車紀錄器畫面的民眾予以協助。

針對黃女自述當時車速2、30公里，警方表示，從已曝光的監視器畫面顯示， 看起來不是剛起步，但車速不得而知，需要進一步釐清。附近民眾則透露，該處為三向路段，用路人看不太懂交號誌，因此時常發生車禍，建議應加裝設測速照相，以減少事故發生。

(中時 )