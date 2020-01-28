棧貳庫過年期間活動滿檔，初估將迎來50萬人潮。（棧貳庫提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄港7號碼頭活化轉型，引進歐美主題JETS嘉年華，初一至初五免費開放入園。（柯宗緯攝）

高雄港7號碼頭活化轉型，引進歐美主題JETS嘉年華，初一至初五免費開放入園。（柯宗緯攝）

迎接金鼠年春節出遊人潮，高雄棧貳庫過年不打烊，推出走春「棧貳庫鼠勁玩」消費滿額抽好禮，期間限定的「JETS嘉年華」遊樂園，春節初一至初五祭出免費入園，以及「高港潮市集」人氣美食餐車，預估今年春節遊客上看50萬人次。

高雄舊港區力拚活化轉型，位於棧庫群的高雄港7號碼頭，引進歐美主題「JETS嘉年華」占地5千坪，網羅逾40項遊樂設施，春節期間初一至初五免費入園，遊樂設施及餐飲需另行付費。

刺激遊樂設施包括，首度來台8米高的「大港尖叫飛天輪」，體驗驚聲尖叫快感，還可欣賞灣海天一色美景、「Power Surge驚滔駭浪」、「Hard Rock硬派搖滾」，還有來自英國設計師精心規劃的遊戲攤位，感受正宗歐美風格娛樂活動。

高雄新興網美景點「棧貳庫」由百年歷史碼頭倉庫蛻變，進駐台灣在地品牌超過80間，推出吸睛粉彩貨櫃「棧時旅行」旅人生活選物，「棧棧好物」創意台味禮好選物，打卡必拍的「純白旋轉木馬」，「高港小火車」電動遊園車。春節期間還有「高雄鼓道場」震撼演出、「槓上舞者」街頭健身，讓遊客春節玩不停。

春節期間，高雄市輪船公司安排「棧貳庫─旗津」渡輪航線加強疏運遊客，平均每日2200人搭乘，另規畫「金棧遊港」航線，29日初四下午4點10分開航「亞灣線」。欲前往棧貳庫周邊民眾建議搭捷運、輕軌，若開車可停放「蓬萊路停車場」，周邊共超過700格小客車停車位。

(中時 )