美國職籃NBA退役球星布萊恩（Kobe Bryant）搭乘私人直升機失事身亡，享年41歲。他與次女吉安娜（Gianna Bryant）、駕駛等一共9人全數罹難，消息一出震驚球員和全球的球迷，目前只找到3人遺體。根據現場醫療人員表示，由於高速墜毀，讓Kobe的屍體很難完整辨認出來！

飛機墜落後引燃火勢，遺體收集與辨認難度增高。（圖／路透）

根據《TMZ》報導，失事的這架S-76B直升機上沒有配備黑盒子，不過有一台iPad追蹤了飛行路線。從現場勘驗結果， Kobe座機失事墜落時的時速，高達每小時296公里。飛機墜落後火勢引燃附近草地，加上救援團隊無法第一時間抵達，遺體收集與辨認難度增高，包括Kobe的遺體在內，很難完整辨認。

布萊恩直升機軌跡，最後位置是在山區。（圖／路透）

有資深駕駛透過飛行資料指出，當時洛杉磯地區起了濃霧，的直升機駕駛不得不在市區附近盤旋近15分鐘，最後決定返航，但有飛行員表示，他們不能理解為何駕駛當時在如此天候狀況，還以近時速300公里的速度飛行。

洛杉磯地區當時起濃霧，駕駛為何還以近時速300公里速度飛行。（圖／路透）

Kobe父女原先是要往參賽地點千橡（Thousand Oaks）飛去，但飛至卡拉巴薩斯地區時，能見度變零。據了解，洛杉磯市警局當時已因濃霧停飛所有警用直升機。

另有資深飛行員表示很困惑，因為這台直升機的駕駛左巴揚（Ara Zobayan），經驗相當老道，甚至還擔任飛行教練，應該十分熟悉事故地點地形，沒想到還是釀成這起悲劇發生。

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(中時電子報)