大陸武漢肺炎讓全球警戒，目前確診病例更高達4500多利，已有100多人死亡。加上季節性流感在美洲肆虐，已經導致1500萬人感染，2萬多人死亡。事實上，命理專家毛衣老師早在月初就表示，今年是個「流感年」，沒想到月中就開始爆發大規模的流感與肺炎。

命理師毛衣老師先前就預言流感與肺炎。（圖／毛衣老師提供）

毛衣老師在去年就和《中時電子報》表示，2020年庚子年，是個「流感年」，本報也在1月初報導。她當時表示，庚代表金，金主要影響肺與呼吸系統，2002年爆發SARS就是屬「金」極重的一個年份，所以大家在過年期間，老師建議小孩、老人不要去密閉式的公共場所，也建議抵抗力較弱的民眾，可以施打流感疫苗來面對2020年可能的變故。

她也提醒，除了注意流感還有肺炎外，春節前後以季節會以乾燥為主，筋與脈的病變居多，與筋有關的疾病如關節病，與脈有關的疾病如心血管病都會比較容易產生。

2020/3/20春分後13日至2020/6/5芒種後10日，易患熱病。2020/6/5後10日至2020/8/22處暑後7日，脾胃病，心病多。2020/8/22後7日至2020/12/21冬至後4日為金運，與年運同屬太過，果類不宜成熟，天氣變寒早。所以，肺病多，腹瀉易發。此時期為最容易爆發大規模的傳染疾病，大家一定要小心。

(中時電子報)