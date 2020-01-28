大陸武漢肺炎引發國人恐慌，台中慈濟醫院因應疫情，比照衛福部疾管署建議，設門禁維護安全，實施監測體溫、戴口罩並消毒清潔雙手措施，以期防疫工作更加周延。來院病人家屬配合度都很高，直說「非常時期，這是應該的！」

台中慈濟醫院考量讓醫院出入安全更周延，在所有出入口進行監測體溫機制，一旦發現發燒則建議就醫治療。感染管制中心主任何承懋指出，依疾病管制署建議，所有進出人員均應戴口罩，若有發燒或呼吸道症狀之訪客及陪病家屬，禁止進入病房，每一病人的陪病及訪客人數至多二人為原則。

台中慈濟醫院在各出入口設下門禁管制，請同仁提醒就醫病人與陪病家屬，測量體溫同時戴口罩並消毒清潔雙手，大家對「非常時期」相關規定，都主動配合。

副院長莊淑婷一早在大廳出入口關心，協助病人與陪病家屬用清毒液清潔雙手，提醒正確戴口罩方式。她表示，防疫措施不只台中慈濟醫院，護理之家也有嚴謹的防護措施。

莊淑婷表示，醫院封閉側門通道，只留前後主要通道，提醒所有進入人員洗手、戴口罩並測量體溫，確保每位進來醫院的所有人都符合規定。護理之家是老人群聚場所，也開始限制訪客，家屬都能體諒防疫安全第一，也全部配合。

(中時 )