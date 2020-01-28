大陸新型冠狀病毒肺炎疫情在全球急速擴散。迪士尼、星巴克、麥當勞等多間美國企業亦紛紛採取臨時措施，包括暫停中國部分業務、限制僱員旅遊、取消假期慶祝活動等。

香港經濟日報報導，旅遊娛樂產業方面，除了香港迪士尼暫時關閉外，上海迪士尼度假區亦於1月25日起關閉，目前並未公布重啟時間，直至另行通知。嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）亦取消原定的9艘郵輪服務 。

餐飲行業的影響亦相當嚴重，連鎖餐飲龍頭麥當勞已暫停武漢及周邊城市分店的營運，並檢查員工的身體狀況。至於星巴克方面，則暫時關閉湖北省內的所有分店，同時終止當地的外賣服務。

另外，通用汽車、福特與飛雅特克萊斯勒等汽車大廠，宣布取消僱員到武漢出差的所有行程。沃爾瑪雖未有公布關閉分店，卻表示中國內所有分店將根據衛生部門的指示作出部署；美高梅中國則取消農曆新年慶祝活動。

(工商 )