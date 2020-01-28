南投燈會最受歡迎的銅梁火龍，因應武漢肺炎防疫，今年看不到了！（廖志晃攝）

武漢肺炎疫情擴散，造成人心惶惶，南投縣政府原訂1月30日上午10點半舉行的新春團拜取消；另外，南投燈會最受歡迎的重慶銅梁火龍，也因防疫考量取消演出，將由水舞秀等節目取代。

南投縣政府原訂大年初六，在縣府大廳舉辦南投縣各界新春聯合團拜，但因擔心群聚影響防疫，因此公告取消；衛生局提醒民眾有發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀，還有進出醫療院所時，一定要全程戴口罩，出入通風不良、擁擠密閉空間，及有慢性疾病者，也要隨時戴口罩。

而在南投燈會連年造成轟動的銅梁火龍，原訂於2月3、7、8日晚間在南投演出5場次，但是，因應武漢肺炎疫情，移民署已禁止大陸人士來台進行交流，因此，銅梁火龍節目取消；副縣長陳正昇表示，雖然今年銅梁火龍節目過重新規畫，大家都付出很多的努力，但基於安全及防疫考量，只能取消，屆時將改由幻彩水舞秀、無人機群飛秀及Coming True火舞團演出。

(中時 )