武漢肺炎拉警報，南韓已在27日上調傳染病警戒級別，並將入境檢測對象從武漢市擴大至中國大陸全境，同時要求所有從中國大陸入境旅客都得提交健康申報表。不過這樣似乎仍無法平息民眾恐慌，多達53萬網友上青瓦台網站連署，要求政府禁止所有大陸人入境。

南韓政府目前的做法除了自28日起全面擴大管控範圍，將入境檢測對象從武漢擴大至中國大陸全境。教育部則要求1月13日之後，從湖北返國的學生與教職員，即使未出現疑似症狀，也要自回國日起，自行在家隔離14天。

不過民眾仍不放心，多達53萬民眾在總統府青瓦台的網站發起連署，要求全面禁止大陸旅客入境，稱即使親北京的北韓都已為了避免疫情擴散，禁止中國（其實是所有外國人）入境，因此南韓也應該跟進。南韓駐武漢的總領事管表示，截至17日深夜共有693名身在武漢的南韓公民表示願意搭包機回國，政府最快30日安排包機撤僑，他們回國後的14天內必須在指定地點進行隔離。

(中時 )