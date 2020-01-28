北大武山降雪，網友直呼太難得。(翻攝「屏東林區管理處北大武山資訊站」)

受到強烈大陸冷氣團南下及輻射冷卻影響，28日全台各地皆明顯感受涼意，就連標高3092公尺的北大武山，在時隔15年後再次降雪，讓不少山友直呼「真的太難得了」。

臉書專頁「屏東林區管理處北大武山資訊站」28日貼出訊息指出，北大武山下雪了 （從8K到9k），非常的寒冷，務必做好全身防水包括頭與手。

小編也強調，地面相當濕滑，想追雪明天還有機會，但是要非常非常的小心、做好萬全準備，風寒效應會快速失溫，千萬不能勉強，有稍微狀況就務必下撤，失溫3小時就會要人命；並建議，沒有登山經驗，請在家看看照片就好，有登山經驗的老手請做好萬全準備再上山 ，希望大家平安順心。

有網友見狀開心留言說「哇，第一次看到北大武下雪、好興奮」，「沒在北大武三角點玩雪過」，留言更釣出資深山友指出，幾年前多次霸王級寒流北大武山都不曾降雪，最近一次一回推至2005年，真的很罕見。

(中時 )